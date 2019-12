"É o que sou e como me sinto agora: estou feliz e dou tudo o que posso"

Treinador do Tottenham, José Mourinho, concedeu uma entrevista à Sky Sports

José Mourinho assumiu o comando técnico do Tottenham a 20 de novembro, substituindo Mauricio Pocchettino, após uma longa paragem. O treinador português já havia dado conta da insatisfação por não exercer a sua atividade profissional, admitiu ter recusado várias propostas, mas esperou pelo desafio que lhe chamasse mais à atenção.

Agora, o treinador português vive um momento pleno de felicidade, como o próprio admite... várias vezes.

"É o que eu sou e como me sinto agora. Feliz por vir todos os dias, feliz por estar aqui desde as 7h30 até às 18h30. Feliz por dormir aqui depois dos jogos, estar aqui com o meu staff a analisar os jogos e a preparar o próximo. Feliz por estar no campo e por treinar os jogadores. Feliz por trabalhar no escritório e analisar tudo. Feliz por ir a todos os jogos. Essa é a felicidade do dia-a-dia que nos ajuda a dar o nosso melhor. É assim que me sinto agora. Estou feliz", começou por dizer em entrevista à Sky Sports.

"Estou no estado de espírito e de alma, de felicidade, no qual estou pronto para ir com tudo, com 100% de compromisso. Isso só é possível quando estás feliz contigo mesmo e com aquilo que te rodeia. Estou feliz, dou o meu 100 por cento, dou tudo o que posso", continuou o treinador dos "spurs", que não consegue esconder a alegria por ter assumido o comando técnico do emblema inglês.

"Quando estás feliz, és capaz de dar 101 por cento. Digo sempre em relação ao compromisso, há apenas uma possibilidade, que é dar tudo, 99 por cento não é suficiente. Não chega. 99 por cento não é suficiente", acrescentou ainda.