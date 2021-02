"É normal que Mourinho não esteja contente. Não vejo um final feliz"

Berbatov, antigo avançado da Bulgária, incrédulo com a situação de Gareth Bale no Tottenham.

Gareth Bale regressou esta temporada ao Tottenham, por empréstimo do Real Madrid, mas a situação do internacional galês levanta mais dúvidas que outra coisa. O avançado falhou o encontro da Taça de Inglaterra com o Everton (derrota dos spurs po 5-4), isto apesar de não ter qualquer lesão aparente.

Berbatov, que brilhou na Premier League e representou Manchester United e Tottenham, mostra-se desolado. "O regresso do Bale está a começar a tornar-se um pesadelo. Se lhe fizessem um exame e vissem que havia um problema, que podia levar a uma lesão, então entendo que não quisesse jogar. Mas, se não havia nada, se estava disponível e o seu desejo foi não jogar, então temos um problema. Não se sentir confortável para jogar? Que raio significa isto?", questionou o antigo internacional pela Bulgária, que se mostra compreensivo para com Mourinho.

"É normal que não esteja contente. O regresso de Bale começou muito bem, com muita fanfarra, mas agora a situação é má para o Tottenham. E sinceramente, não faço ideia de como se pode resolver. Não vejo um final feliz", observou.

O regresso a Madrid, esse, não o vislumbra como fácil. "É óbvio que regressará, porque o Tottenham não vai querer continuar com esta situação. A minha pergunta é onde vai ele terminar. Porque com este ritmo vai continuar muito longe da sua melhor versão. Vendo tudo o que se passou nos últimos anos, a forma como jogou, como não jogou, como o criticaram os adeptos, os meios de comunicação social... É óbvio que para ele nada disso interessa e que vai querer terminar o contrato com o Real Madrid", rematou Berbatov, agora embaixador da Betfair.