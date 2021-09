"É difícil ver Mourinho como treinador da Roma, mas há que estar ao lado dele"

Samuel Eto'o viveu grandes momentos com o treinador português no Inter.

Campeão europeu pelo Inter, então com Mourinho como treinador, Samuel Eto'o guarda grandes recordações do trabalho desenvolvido com o treinador português, isso depois de ter brilhado com a camisola do Barcelona.

"Com Guardiola, no primeiro ano, ganhámos tudo, mas Pep tinha uma equipa incrível. Com Mourinho foi outra coisa. Demonstrou-nos que com outro tipo de jogadores também é possível ganhar", comparou o antigo avançado camaronês, em entrevista ao jornal espanhol "AS".

"Foi um prazer jogar para ele no Inter. É difícil como interista ver Mourinho como treinador da Roma (risos), mas é um amigo. Há que estar ao lado dele", afirmou ainda Eto'o, que como jogador passou ainda por Real Madrid, Maiorca, Chelsea, entre outros. Terminou a carreira em 2018/19, no Qatar SC.