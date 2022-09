Dybala: "Mourinho fala pouco, mas é direto"

Em entrevista à TyC Sports, o argentino abordou o processo de transferência para a Roma

Paulo Dybala, internacional argentino que este verão deixou a Juventus e rumou à Roma, de José Mourinho (e de Tiago Pinto como diretor desportivo), abordou em entrevista à TyC Sports a sua relação com o técnico português.

"Ficar sem contrato levantou questões sobre o que estava a acontecee com o meu nível de futebol. Foi inesperado porque tinha um acordo para renovar com a Juventus, mas depois as coisas mudaram por parte do clube e do treinador, que tinha um novo projeto. Mourinho abriu as portas para eu ter a chance de chegar à Roma. Foi muito rápido, foi um fim de semana em que Mourinho me ligou e tivemos várias conversas. Também em casa com Tiago Pinto, o diretor desportivo da Roma. Que eles me mostrassem o projeto tão de perto, com o novo grupo de investimento, foi importante. O clube é incrível e continuará a crescer", começou por relatar, recordando o processo de contratação.

"Um treinador assim diz poucas coisas, mas de forma direta. Tivemos muitas conversas sobre o clube, a cidade e as suas ideias. Chegaram jogadores incríveis com muita experiência, somados a um grupo jovem que já estava a trabalhar e que somou um título no ano passado. A ver de fora às vezes tens uma imagem, mas quando o conheces pessoalmente, ele é uma pessoa incrível", juntou.