Dybala e um pedido de Mourinho: "Isso que fizeste contra mim, quero que o faças comigo"

Declarações de Paulo Dybala, avançado da Roma, treinada por José Mourinho, em entrevista à ESPN.

José Mourinho foi fulcral para a sua contratação: "Eu tenho uma anedota com ele. No Roma-Juventus [época 2021/22], nós vencemos 4-3 e o treinador tirou-me de campo. Mourinho aproximou-se do banco para me cumprimentar e disse-me: 'És um fenómeno'. Este episódio marcou-me, mas naquele momento não sabia o que iria acontecer, era suposto assinar a renovação, não haviam contactos. Quando ele me ligou pela primeira vez, perguntou-me se me lembrava desse momento. Eu disse: 'Claro que me lembro, como poderia esquecer? Foi uma honra'. E ele respondeu: 'Bem, agora o que fizeste contra mim, quero que o faças comigo'. Ele ligou-me vários dias seguidos e foi uma questão de minutos até tomar a decisão de trabalhar com ele. Pensei que ele é que era um fenómeno, em todos os sentidos da palavra".

Relação com Mourinho: "Falamos sobre tudo, ele conhece todos os jogadores, da elite à terceira categoria. Tem um grupo de pessoas que trabalha muito bem. Fui surpreendido pela humildade de Mourinho, ele trata toda a gente da mesma forma. Às vezes, ele transmite uma imagem diferente quando está em campo, mas a verdade é que ele é outra coisa. Estou muito feliz na Roma, quando te sentes bem as coisas são mais fáceis".