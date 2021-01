Dois nomes em torno do Tottenham e uma convicção de Mourinho: "Sinceramente..."

Treinador português pronunciou-se sobre o mercado. Dele Alli tem sido apontado à saída e Eriksen associado como reforço.

Dele Alli e Eriksen têm sido dois nomes que têm feito correr muita tinta no que toca ao posicionamento do Tottenham no mercado. A janela de inverno está prestes a fechar e as novidades em torno do duo não passam para o plano do concreto.

O internacional inglês tem tido vida difícil com José Mourinho e o dinamarquês não se impôs no Inter após deixar os spurs há um ano. Sai um e entra outro? O treinador não parece contar com isso.

"Digo o mesmo que tenho dito desde o princípio desta janela de transferências. Não espera a saída de ninguém e também não espero que entre alguém. Sinceramente, acho que não se vai passar nada. É verdade que o mercado segue aberto, o futebol é como é e por vezes acontecem coisas, mas realmente não estou à espera de nada", disse Mourinho, que esta quinta-feira orienta a equipa frente ao Liverpool (20h00).