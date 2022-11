Dois jogos de suspensão para Mourinho, que falha Bolonha e Milan

Treinador português foi expulso no Roma-Torino (1-1)

Expulso no decorrer do desafio entre a Roma e o Torino, que terminou 1-1, José Mourinho foi suspenso por dois jogos pela justiça desportiva italiana e só voltará a orientar os romanos em jogos oficiais a meio de janeiro.

Os dois jogos de suspensão calham contra Bolonha (4 de janeiro) e Milan (8 de janeiro). Só volta ao banco a 12 de janeiro, na receção ao Génova.

"José Mourinho foi expulso aos 44' da segunda parte por entrar em campo e contestar uma decisão do árbitro, em tom ameaçador e repetindo um epíteto ofensivo", diz o juiz que analisou o caso. O próprio Mourinho tinha considerado o vermelho "justo". "Tive a humildade de me desculpar com o árbitro no pós-jogo, mas sobre a sua performance e influência hipotética no jogo não quero falar", juntou o técnico português.