Dois alvos para o ataque que a Roma tenta oferecer a Mourinho... além de Sanches

Vangelis Pavlidis com a camisola do AZ Alkmaar

Vangelis Pavlidis e Marin Ljubicic estão na lista do clube italiano.

A Roma pretende reforçar o ataque e já tem dois alvos para tentar oferecer a José Mourinho: Vangelis Pavlidis e Marin Ljubicic. Segundo o "Calciomercato", os giallorossi já começaram as conversações com o AZ Alkmaar, clube de Pavlidis, para tentar o empréstimo do avançado de 24 anos que na época passada marcou 22 golos em 40 jogos. A mesma fonte adianta que as negociações vão intensificar-se nos próximos dias .

Em relação a Ljubicic, o diário "Oberosterreichischen Nachrichten" adianta que o clube italiano está disposto a investir no jovem avançado de de 21 anos. O croata, atualmente no LASK Linz, marcou 15 golos em 32 jogos na temporada passada.

Quem estará prestes a chegar é o médio Renato Sanches. O interesse é conhecido há algum tempo e Roma e PSG reuniram-se para tentar chegar a um entendimento. Os giallorossi estão cada vez mais confiantes de que será possível alcançar um acordo para o empréstimo até final da época do internacional português, que assinou pelos parisienses na temporada passada e passou por Lille, Bayern, Swansea e Benfica.