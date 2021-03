"Disse-lhes ao intervalo que estava contente com o golo sofrido. Acharam que estava louco"

Declarações de José Mourinho depois do Tottenham vencer o Crystal Palace, por 4-1, na 27ª jornada da Premier League.

Sobre o empate ao intervalo: "Disse-lhes no intervalo que estava muito contente com o golo que sofremos. Eles acharam que eu estava louco. Parece um disparate dizer-se, mas fiquei contente com o golo que sofremos antes do intervalo, A minha sensação era que se terminássemos 1-0, talvez começássemos o segundo tempo da mesma forma. Perdemos um pouco da fome e do desejo de atacar. Éramos demasiado passivos, cometemos um erro e concedemos um golo. Por isso, tive uma sensação positiva quando o Crystal Palace empatou"

Equipa feliz: "Quando se sofre um golo no último minuto da primeira parte, a tendência é entrar no balneário com maus sentimentos e começar a segunda parte a tremer. A forma como a equipa começou a segunda parte mostra que equipa está mais feliz, está a jogar melhor, não sente essa pressão negativa. Foi uma boa semana para nós. Na próxima semana temos uma partida crucial na Liga Europa e o jogo contra o Arsenal. Nada poderia ter sido melhor para nós do que ganhar todos os nove pontos esta semana.

A reação: "Na segunda metade, tivemos de ir com tudo. Fiquei satisfeito com a atitude, a sensação e com o sorriso maroto de marcar 100 golos na época. E dizem que somos uma equipa defensiva. Foi uma boa semana para nós - três jogos, nove pontos, sem lesões..."

Bale e Kane: "Gareth Bale e Harry Kane marcaram alguns golos incríveis. E Son trabalha tanto para a equipa. Até os rapazes que saíram do banco, grande atitude. Adoro quando um jogador sai do banco e melhora a equipa. Todo o crédito é para Gareth Bale. Confio nele e no seu julgamento de como está o seu corpo. Nunca vamos querer que ele entre em altos níveis de cansaço. O plano é retirá-lo quando os primeiros sentimentos de fadiga chegarem. Os jogadores podem normalmente lidar com isso e podem terminar um jogo esgotado. No seu caso, temos de ter cuidado porque precisamos dele. Neste momento, ele está a dar muito pela equipa".