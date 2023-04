"Disse a Mourinho que lhe vendia o meu carro mediante uma condição..."

Joe Cole recordou a altura em que comprou o único carro de luxo da sua carreira, em 2006, quando era orientado por Mourinho, que não ficou indiferente à "máquina".

Joe Cole, antigo internacional inglês que foi treinado no Chelsea por José Mourinho, recordou este sábado a altura em que comprou o único carro da luxo da sua carreira, em 2006, com o próprio "Special One" a não ter ficado indiferente.

"Eu investi em propriedades e tive sorte. Só comprei um carro de luxo uma vez na minha carreira. Foi um Ferrari Scaglietti, em 2006. Convenci-me a mim mesmo de que devia ter um, mas não me sentia bem. Quando o viu no estacionamento de Cobham [centro de treinos do Chelsea], José Mourinho ofereceu-se para comprá-lo. Eu disse-lhe que ficava encantado, mediante a condição de que dissesse ao clube para me fazer um novo contrato. Lamentavelmente, nunca chegámos a esse acordo, mas foi a compra mais extravagante que fiz e, curiosamente, se ainda tivesse o carro agora, teria mais valor", escreveu, na coluna de opinião que detém no jornal The Telegraph.

De resto, o antigo médio ofensivo, que representou os blues entre 2003 e 2010, aproveitou para deixar conselhos na direção dos jogadores mais jovens, alertando para a importância da estabilidade financeira.

"O meu conselho a todos os futebolistas é que acabem a sua carreira sem dúvidas. Que paguem a hipoteca mal possam, que analisem a fundo as vossas finanças e preparem-se para a vida quando acabarem os grandes salários, muito antes de acabarem. O meu conselho seria que guardem o dinheiro no banco até aos 25 anos e que se concentrem em ser o melhor jogador possível e aproveitarem o tempo para escolherem cuidadosamente os seus amigos e os seus assessores", concluiu.