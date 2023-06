Dirigente de arbitragem garante: "Não há problema nenhum com Mourinho"

Convidado a comentar as várias polémicas que o treinador português da Roma teve na presente temporada junto de árbitros, Gianluca Rocchi negou a existência de problemas, apelando a um comportamento cada vez mais exemplar por parte de todos os treinadores da Serie A.

Gianluca Rocchi, dirigente de arbitragem da Federação Italiana de Futebol, foi convidado esta segunda-feira a comentar as várias polémicas que José Mourinho protagonizou ao longo da época juntamente com árbitros, negando existir um problema com o treinador português da Roma.

"Não existe problema nenhum com Mourinho especificamente, nem a título pessoal nem em termos de grupo. Não me refiro só a ele, mas a todos os treinadores", começou por garantir, em declarações à Rai Radio 1.

O antigo árbitro italiano também aproveitou para apelar a todos os treinadores do campeonato italiana para que tentem demonstrar um comportamento progressivamente melhor durante os jogos.

"O que pedimos no futuro é uma conduta cada vez mais correta nos bancos. Este ano já tivemos uma melhoria em relação à minha primeira época [no cargo], que foi um drama neste aspeto. Comportamento incorreto no banco resulta em comportante incorreto no campo", rematou Rocchi.

A mais recente polémica de Mourinho relacionada com arbitragem diz respeito a um jogo entre a Roma e o Monza na presente época, em que o técnico disse que Daniele Schiffi era o pior árbitro que tinha visto na carreira, motivando um processo judicial por difamação, cuja audiência está marcada para quinta-feira.