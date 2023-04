"Devemos respeitar Mourinho. Criticamos, mas devemos é perguntar como conseguiu"

Declarações de Massimiliano Allegri após o Sporting-Juventus (1-1) da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, referiu-se a José Mourinho após o final do Sporting-Juventus, pois a suspensão da retirada de 15 pontos na Série A ditou que os bianconeri ultrapassem no campeonato a Roma do português.

Perante um duelo acesso até ao fim do campeonato com a Roma e Mourinho, Allegri elogiou o técnico português: "Mourinho já ganhou não sei quantos troféus, cada um tem as suas caraterísticas, não há uma única forma para ganhar, ganhar não é simples, Mourinho está a fazer resultados extraordinários com a Roma, que já não fazia há muitos anos, pode-se gostar ou não da forma de jogar, mas tem que se respeitar. Tem grandes resultados na vida, criticamos mas devemos é perguntar como conseguiu, contra Mourinho tenho sempre dificuldades, temos provas, estou satisfeito por ele, embora esteja atrás de nós."