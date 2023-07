"Detesto certas atitudes de Mourinho, mas tem razão com a arbitragem"

Walter Sabatini, histórico diretor desportivo da Roma, defende o treinador português

Walter Sabatini, histórico ex-diretor desportivo da Roma, lançou um livro na capital italiana e a oportunidade surgir para abordar a atualidade do clube e o trabalho de José Mourinho, que defendeu com unhas e dentes.

"Isto [casos com a arbitragem] acontece porque estamos a falar de Mourinho, há indivíduos destinados a atrair atenções espasmódicas e ele é um deles. Construiu uma carreira com base nisso, com ou sem razão. Construiu-a obviamente com troféus, mas também com esta capacidade. Devo admitir que, em parte, tem razão em colocar-se numa certa posição quando se trata de falar da classe dos árbitros, pois tem sido muito visado desde que regressou a Itália. Mesmo na Liga Europa, durante a final, a Roma foi defraudada e não há dúvida disso. Admito, no entanto, que detesto certas atitudes dele no banco. Quando estava na Salernitana, os protestos da Roma influenciaram o árbitro do jogo, levando-nos a abandonar o Estádio Olímpico derrotados", atirou.

A arbitragem da final da Liga Europa, que mereceu dura contestação de Mourinho e posteriormente levou a um castigo, foi dissecada por Sabatini: "Contra o Sevilha, a Roma mereceu a vitória. Graças à leitura e às capacidades do seu treinador, conseguiu colocar o jogo no caminho certo, colocando em campo e arriscando Dybala que, teoricamente, nem sequer poderia ter jogado. Uma das melhores capacidades de Mourinho foi sempre a de compreender os jogadores e as situações. Este treinador é a maior garantia que a Roma tem. Eu renovaria o seu contrato, desde que ele quisesse mesmo ficar e não compreenderia qualquer hesitação: o amor que ele encontrou na capital nunca mais será encontrado, nem mesmo se ele optar por ir ser treinador de Portugal."