"Depois do jogo 1000 na carreira, Mourinho convidou-nos a todos para jantar"

A caminho de quatro anos e meio na Roma - pelo meio representou o Shanghai Shenhua -, El Sharaawy tem sido aposta na equipa orientada por José Mourinho. Esta época leva seis golos em 17 jogos.

Em entrevista ao canal oficial da Roma, Stephen El Shaarawy abordou a relação que criou com José Mourinho e garantiu que o grupo está muito satisfeito com a chegada do Special One aos giallorossi.

O avançado italiano, de 29 anos, elogiou a capacidade do treinador português em motivar os jogadores e também fez críticas positivas ao staff técnico do português.

"Foi completamente inesperado. Mas depois percebi que o clube estava a trabalhar num projeto sério e ambicioso. É um projeto a longo prazo, é verdade, mas somos profissionais e temos de nos comprometer desde já a encontrar resultados positivos num curto espaço de tempo. E ter um treinador como ele é um grande incentivo. Ele é um grande motivador e criou uma boa relação com todos aqui em Trigoria, não apenas com os jogadores. É um prazer ouvi-lo, ele sabe como motivar-nos. Tem um contrato de três anos e esperamos tê-lo connosco durante o máximo de tempo possível", explicou, questionado sobre o momento em que soube da ida de Mourinho para o clube.

"O Mourinho está a ajudar-me muito. Dei-me logo bem com ele e também com o seu staff, que está muito bem preparado e nós acompanhamo-los muito. Estamos todos a navegar na mesma direção e isso é o mais importante. Somos uma equipa, estamos unidos, trabalhamos todos para o bem da Roma e não para os interesses individuais", acrescentou.

A 12 de setembro, Mourinho cumpriu o jogo 1000 na carreira de treinador, num Roma-Sassuolo, vencendo por 2-1, como o golo da vitória a ser apontado por El Shaarawy, precisamente. E já para lá da hora. O extremo referiu que o plantel sabia da marca redonda que o treinador iria atingir nessa partida, mas revela que isso nunca foi assunto dentro do balneário. Só depois... num jantar.

"Sabíamos dessaa ocasião [jogo 1000], porque estava nos jornais e nas redes sociais, mas o nosso objetivo era apenas ganhar o jogo. Havia apenas três pontos em jogo, não mais do que isso. Só nos concentrámos nisso. Depois, no dia seguinte, convidou-nos a todos para jantar e foi então que nos explicou a importância do jogo contra o Sassuolo para ele", recordou.