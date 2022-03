De "esquecido" no Chelsea à lista de contratações de José Mourinho

Charly Musonda é apontado como alvo da Roma.

Charly Musonda, médio belga de 25 anos, está em final de contrato com o Chelsea e, segundo o portal "Goal", é um alvo visto com bons olhos por José Mourinho. O jogador, que ficará livre no final da temporada, encontra-se "esquecido" em Stamford Bridge, onde regista esta época um par de aparições pela equipa sub-23.

Musonda foi formado no Anderlecht e no clube londrino, tendo passado por empréstimos a Bétis, Celtic e Vitesse. O Hellas Verona, outro clube da Serie A, estará igualmente de olho numa possível contratação.