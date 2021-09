De esquecido no Barcelona a joia da Roma: o jovem que está a encantar Mourinho

Jan Oliveras, lateral-esquerdo catalão de 17 anos, está se destacar no juniores da Roma.

Uma pérola está a bater à porta de José Mourinho na Roma. Jan Oliveras, lateral-esquerdo catalão de 17 anos, está a destacar-se fortemente na equipa de juniores do clube italiano e já é sondado para ganhar uma oportunidade na plantel principal.

O jornal espanhol "As" destaca que o jovem estava "esquecido" no Barcelona e foi levado à equipa do técnico português onde está a tornar-se postulante a substituto de Spinazzola, que está fora da equipa após uma grave lesão na última época. Matías Viña e Calafiori, os dois laterais do grupo principal, ainda não conseguiram destacar-se na posição.

O "AS" afirma que o jovem está a sair-se "maravilhosamente bem nos treinos romanistas". O jornal acrescenta que "tendo em conta que a Roma de Mourinho joga em três competições esta temporada (Serie A, Taça e Conference League), não será de excluir que muito em breve seja convocado pela primeira vez".

Esta semana, Jan brilhou e marcou um golaço num jogo de juniores. O jovem soma várias internacionalizações nas seleções espanholas sub-18 e sub-19.