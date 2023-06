Crítica contra árbitro dita novo castigo para Mourinho

Treinador português afirmou, após um jogo da Roma com o Monza, que o árbitro Daniele Schiffi era o pior que tinha visto na sua carreira, o que o levou a tribunal por difamação, num caso cujos castigos ficaram agora conhecidos.

Depois de ter sido suspenso por quatro jogos pela UEFA na semana passada, na sequência das críticas que teceu na direção do árbitro Anthony Taylor na final da Liga Europa, em que a Roma perdeu nas grandes penalidades frente ao Sevilha, José Mourinho voltou a ser castigado.

Desta vez, o caso diz respeito às críticas que o treinador português exprimiu depois da visita da Roma ao Monza (1-1), no dia 3 de maio, a contar para a 33.ª jornada da Serie A, qualificando o árbitro Daniele Schiffi como o pior que viu na sua carreira, o que levou a uma queixa por difamação.

Neste âmbito, Mourinho foi condenado pelo Tribunal do Desporto italiano a uma suspensão de 10 dias, a iniciar-se a partir do primeiro dia da edição 2023/24 do campeonato, e a uma multa de 50 mil euros, sendo que a Roma também está obrigada a pagar o mesmo valor.