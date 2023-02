"Creio que Mourinho já tem algumas propostas e uma delas é do Chelsea"

Campeão mundial por Itália em 1982 falou sobre o possível futuro de José Mourinho.

Depois das declarações do fim de semana, os rumores sobre o futuro de José Mourinho foram aumentando, tendo vários órgãos de comunicação social dado como praticamente certa a saída do treinador português da Roma no final da época.

Agora foi Fulvio Collovati, campeão mundial por Itália em 1982, a falar sobre o tema. Em declarações à imprensa italiana, o antigo dirigente do Inter considera que o técnico já terá várias propostas.

"Vi-o estranhamente triste, como se estivesse a remoer em algo... Creio que ele já tem algumas propostas e uma delas é do Chelsea. Talvez também de seleções nacionais", começou por dizer à RAI Sport, citado pelo portal "Football Italia".

"Provavelmente já está a preparar o terreno para uma saída no final da temporada", concluiu Fulvio Collovati.