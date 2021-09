"Conference League? Não quero ser mentiroso e dizer que não me importo se ganhar..."

As declarações de José Mourinho, treinador da Roma, na conferência de antevisão ao jogo com o CSKA pela primeira jornada da Conference League, na quinta-feira, no estádio Olímpico de Roma.

O momento da equipa: "Contra o Sassuolo [no último jogo] podíamos ter perdido, mas a nossa ambição e empatia com os adeptos não é negociável. Estamos em construção. Se haverá mudanças? Sim, haverá mudanças em relação ao último domingo. No entanto, o importante é manter a estrutura, porque um resultado positivo numa competição é importante. Queremos apurar-nos para a próxima fase".

Onze inicial: "Os jogadores ainda não sabem quem vai jogar. Com o Nicolò tens que encontrar um equilíbrio tranquilo, sem pressão. Ele está bem. A lesão passou, assim como as sensações negativas. No outro dia ele estava cansado, e eu entendo que quando os jogadores vão para a seleção há pouco tempo para trabalhar. Se um jogador vai para a seleção e joga, volta com condições físicas reduzidas. Ouvimos isso com o Zaniolo e com outros jogadores. Se ele recuperou, ficará capaz de jogar, mas não quero estar sempre a falar do estado do Nico. A lesão é do passado, agora vamos olhar para o futuro".

Conference League: "Este é um bom grupo. A Conference League? Como adjunto também ganhei uma taça que não existe mais, a Taça das Taças. Ganhei com o Barcelona em 1997. Gostaria de ganhar a Conferência, mas estamos muito longe de vencê-la. Mas vamos tentar vencer. Ainda faltam muitos jogos e não quero ser um mentiroso e dizer que não me importo se ganhar... Primeiro passamos pelos grupos, depois vemos. Este é um projeto coletivo, e se alguém que jogou contra o Sassuolo for para o banco, tudo bem. Todo mundo é importante".