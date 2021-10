"Começo a entender por que motivo todos me disseram que Roma é um lugar difícil"

Declarações de José Mourinho antes do grande embate com o Milan.

Este domingo, a partir das 19h45, a Roma recebe em em casa do Milan para mais um grande jogo do campeonato italiano. José Mourinho viu a equipa vencer (2-1) em casa do Cagliari a meio da semana, quebrando um ciclo de três encontros sem triunfar entre todas as provas.

Na conferência de antevisão, o técnico foi questionado sobre o facto de a equipa ster sofrido mete dos golos no início da segunda parte e mostrou-se agastado com as críticas. "Você poderia facilmente dizer que estamos a começar os jogos muito bem e não estamos a sofrer nenhum golo no início. Mas vocês são sempre muito bons em encontrar interpretações negativas em qualquer situação. Como treinador, é sempre frustrante sofrer um golo nos primeiros cinco minutos de qualquer parte. Mas isso pode acontecer. O que posso dizer? Só posso dar os parabéns a vocês porque sempre fazem um ótimo trabalho em encontrar a interpretação mais negativa", atirou o técnico.

"Talvez agora eu entenda por que todos me disseram que Roma é um lugar difícil para se estar. Porque normalmente noutros clubes sentimos que há um pouco mais de proteção e positividade daqueles que estão mais próximos. Em Roma é um pouco diferente, mas tudo bem. É engraçado de certa forma", completou.