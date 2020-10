"Com Mourinho é uma provocação permanente. Sinto que estou num jardim de infância com ele"

Wenger já respondeu a Mourinho, que disse ser normal não ter sido mencionado na biografia do francês, por ter vencido todos os jogos em que defrontou o rival. O ex-Arsenal diz que essa afirmação é falsa e que não se incomoda com as palavras do treinador português.

Arsène Wenger lançou recentemente uma biografia em que há referência a várias figuras do futebol, mas José Mourinho ficou de fora dos eleitos. Nos últimos dias, o treinador do Tottenham foi confrontado com a situação e disse entender "perfeitamente" o facto de não ter entrado no livro.

"Porque ele nunca me ganhou. Não vais fazer um capítulo sobre 12 ou 14 jogos dos quais não ganhaste nenhum, por isso, por que haveria de falar sobre mim no seu livro?", começou por responder.

"Um livro é uma coisa para te fazer sentir feliz e orgulhoso, por isso compreendo perfeitamente a situação", concluiu o treinador dos spurs.

Agora, o francês respondeu ao Special One, dizendo que não está incomodado e que é mentira que nunca lhe tenha ganho um jogo. "Isso não me incomoda. É uma provocação permanente. Sinto que estou num jardim de infância com ele. Mas faz parte da personalidade dele", atirou.

"Nós vencemo-lo duas vezes. Vencemos e também empatámos muitos jogos", referiu em declarações ao CANAL +.