Cassano volta a responder a Mourinho: "Sabe onde pode colocar os troféus que ganhou"

Antigo internacional italiano voltou a visar o técnico português

Antonio Cassano voltou a criticar publicamente José Mourinho. Depois do vídeo nas redes sociais, o antigo internacional italiano voltou a não perdoar o técnico italiano, num programa de televisão.

"Em Madrid lembram-se do casaco? Eu também tinha 2 relógios, 4 argolas, cabelo vergonhoso, chamavam-me 'Gordito', porque eu era gordo. Tinha 23 anos, levaram-me para os Galáticos e isso significava que era um fenómeno. Fui para lá, cometi erros por minha própria culpa. Lembram-se dele em Madrid porque o mandaram embora e porque jogou um futebol horrível. Deixei algo no coração dos adeptos onde joguei. Nunca falei mal do homem Mourinho, não o conheço e não o julgo como pessoa. Vou continuar a criticá-lo a nível futebolístico. Ele sabe onde pode colocar os troféus que ganhou...", atirou o antigo internacional italiano.

Cassano lembrou ainda que tem um passado bonito no clube que Mourinho atualmente representa, a Roma, ao contrário do que o português tinha deixado a entender.

"Queres saber porque é que escolhi ir para Roma e não para a Juventus? Porque, para mim, o futebol sempre foi amor, paixão e diversão. Se quisesse ganhar facilmente, iria para a Juventus. Estive cinco anos maravilhosos na Roma. Fiz os adeptos enlouquecerem comigo e divertirem-se. As pessoas em Roma adoram-me. Perguntem isso ao Totti, De Rossi ou Bruno Conti", explicou.

José Mourinho tinha já respondido ao antigo jogador da seleção italiana, lembrando um episódio passado que pouco teve a ver com futebol.

"Eu só digo uma coisa: ele tem 40 anos e eu tenho 60, mas, de vez em quando na vida, aparece um Marko Livaja e complica-se", acrescentou Mourinho, referindo-se a um episódio no Inter, em 2011/12, entre Cassano e Livaja, então com 19 anos, no qual o italiano, que tinha 30, ficou mal tratado após um confronto físico.