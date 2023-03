Caso Mourinho: quarto árbitro acusado pelo Ministério Público

Declarações do treinador português após o jogo levaram a investigação do MP

A expulsão de José Mourinho no Cremonese-Roma continua a dar que falar e esta quinta-feira surgiu um novo capítulo. Na sequência das acusações de José Mourinho no final do jogo, afirmando que o quarto árbitro, Marco Serra, lhe tinha dirigido palavras ofensivas, o Ministério Público abriu uma investigação que resultou numa acusação e aviso a Marco Serra.

O Ministério Público acusa Marco Serra de violar o artigo 4.º do código de justiça desportiva e o código deontológico dos árbitros. O árbitro de Turim tem cinco dias para apresentar as suas alegações de defesa ou pedir um interrogatório.

Refira-se que nos próximos dias a federação italiana decidirá se anula o castigo de dois jogos a Mourinho, de forma a que possa estar no banco contra Sassuolo e Lazio.