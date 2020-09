Casillas recorda relação com Mourinho no Real Madrid: "Não gostei das coisas que vi"

Apesar de terem "chocado" um pouco no Real Madrid, tendo, inclusive, Casillas perdido a titularidade, o guarda-redes espanhol diz que tem uma boa relação com Mourinho.

Iker Casillas perdeu a titularidade na baliza do Real Madrid para Adán, agora guarda-redes do Sporting, no tempo que José Mourinho orientava os merengues e o espanhol diz que se tratou de uma questão pessoal. Ainda assim, o ex-FC Porto diz que atualmente tem uma boa relação com o treinador.

"Fomos duas pessoas que se deram bem durante um ano e meio, mas no ano seguinte tivemos discrepâncias, que eram normais entre o capitão e o treinador. Não significa que seja mais do que o treinador, mas o capitão tem de falar praticamente todos os dias com ele e a relação vai-se desgastando. O José Mourinho pensava que eu não estava ao nível de outro colega de equipa ou, acrescentando a isso, que a nossa relação já não era tão boa e que era muito mais fácil para ele escolher entre um ou outro. Foi uma questão mais a nível pessoal", explicou durante uma conferência da fundação TELMEX Telcel, no México.

"Decidi não ter tal relação com ele, porque não gostei das coisas que vi e ele escolheu outro companheiro de equipa. Esta última situação chegou-me muito mais amadurecida, aos 33 anos. Olhas para o clube, tentas não criar mais controvérsia do que já havia e, bem, eu faria o mesmo que fiz naquela altura e penso que não estava errado", continuou Casillas, que também garantiu que tem uma boa relação com o português.

"Há muitas coisas que as pessoas não veem, mas com ele tenho uma boa relação. Vimo-nos várias vezes desde então e temos tido palavras bonitas. Não é uma questão de continuar a guardar rancor, toda a gente procurava o melhor para a equipa", explicou.

Sobre a sua saída do Real Madrid, Casillas comentou que houve falhas de parte a parte, mas que esse problema está ultrapassado. "Ambos cometemos erros, mas aprendemos. Não gosto dessas imagens e penso que não foi bom para nenhum dos dois. Tenho a certeza que um dia iremos compensar esse pequeno deslize e fazer coisas boas para que as pessoas se sintam felizes", finalizou.