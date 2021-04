Antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Porto em declarações à Movistar.

Cumpriram-se na sexta-feira dez anos desde o primeiro dos quatro clássicos que Real Madrid e Barcelona disputaram em 18 dias, entre 16 de abril e 3 de maio de 2011, nos quais os rivais de Espanha decidiram La Liga, Taça do Rei e o passaporte para a final da Liga dos Campeões.

Em reportagem na Movistar a respeito desses mesmos clássicos, Iker Casillas colocou-se do lado e José Mourinho quanto à famosa conferência de Imprensa do treinador, na altura no comando técnico do emblema merengue, após a derrota no terceiro desses jogos, 0-2 no jogo da primeira mão das meias-finais da Champions, na qual o português questionou o facto de Pepe ter sido expulso e muitas outras situações polémicas de arbitragem, que alegadamente favoreciam o Barcelona época após época.

"Se me perguntas se nesse caso estou de acordo com Mourinho: estou a 100 por cento. Mais, estou 200 por cento de acordo", respondeu o antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Porto.

A famosa conferência de Imprensa de José Mourinho: