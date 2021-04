Carragher recorda discussão com Mourinho: "O teu FC Porto fazia bem pior"

Jamie Carragher, atual comentador televisivo, recorda o primeiro confronto com José Mourinho na final da Taça da Liga, em 2005, entre Chelsea e Liverpool

Ponto prévio: Jamie Carragher considera que o despedimento de José Mourinho nas vésperas do Tottenham defrontar o Manchester City, na final da Taça da Liga, foi, no mínimo "bizarra", acrescentando que o passado do português dita que continue a merecer respeito de todo o universo do futebol inglês.

Posto isto, Carragher recordou a primeira vez que defrontou Mourinho, na final da Taça da Liga em 2005. O atual comentador jogava no Liverpool, Mourinho era o treinador do Chelsea e tudo sucedeu quando o português saiu da zona técnica para queixar-se de que Luis Garcia, então nos reds, simulara ter sofrido falta. "Corri para ele a dizer 'não venhas com isso das simulações. O teu FC Porto fazia bem pior. A discussão durou pouco mais de 30 segundos. Os adeptos do Chelsea e do Liverpool adoraram", contou.

No final, o Chelsea acabou por conquistar a Taça da Liga desse ano e no final do jogo, Mourinho e Carragher encontraram-se no interior do Millenium Stadium, em Cardiff. "O seu estado de espírito era então muito diferente e disse-me: 'Sabes que eu estava apenas a lutar pela minha equipa, não sabes?".

José Mourinho, recorde-se, acabara de chegar ao Chelsea depois de vencer, em dois anos, a Taça UEFA e a Liga dos Campeões, além de provas nacionais, com o FC Porto.

O Tottenham, agora já sem José Mourinho, defronta o Manchester City este domingo, na final da Taça da Liga.