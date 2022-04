"Quando se é criança sonha-se em ser treinado por pessoas como Mourinho"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Antigo jogador do Barcelona, Carles Pérez foi decisivo no triunfo da Roma, diante da Salernitana, dando início à reviravolta nos últimos dez minutos.

Figura do último encontro da Roma, que a equipa da capital italiana acabou por vencer, por 2-1, diante da Salernitana, Carles Pérez não tem sido um dos jogadores mais utilizados por Mourinho, mas foi elogiado pelo técnico após o jogo do passado domingo.

"Palavras dessas vindas de um treinador desse calibre são muito motivadoras. Quando se é criança sonha-se em ser treinado por pessoas como ele ou Guardiola, treinadores de topo. E apesar disso, ele é muito acessível. Após um ano de trabalho com ele compreendo a sua filosofia, as suas exigências, sei como ele é e o que quer. Fez-me melhor jogador e, apesar de jogar menos, motiva-me, dá-me conselhos e torna-me mentalmente mais forte", afirmou, em entrevista ao AS.

Depois da vitória do último fim de semana, em que o antigo jogador do Barcelona foi decisivo, ao fazer o golo do empate dentro já dos últimos dez minutos, Mourinho fez questão de elogiar a capacidade de trabalho do atleta.

"Estou muito feliz por Carles Pérez. Ele é um bom rapaz, que trabalha muito. Esta temporada, não teve realmente a oportunidade devido ao sistema em que estamos a jogar, mas desta vez, na situação em que estávamos, com as qualidades que ele tem, coloquei-o numa posição de ataque", explicou Mourinho.