Capello e as declarações de Mourinho sobre o quarto árbitro: "Isso é uma parvoíce"

Antigo treinador de Roma e Juventus abordou toda a polémica que envolve o técnico luso e a presença do mesmo no banco no encontro deste domingo, frente à "Vecchia Signora" (19h45).

Apesar de ter sido expulso na jornada anterior, na derrota 1-2 com a Cremonese, José Mourinho vai estar este domingo no banco da Roma, na receção à Juventus, agendada para as 19h45 deste domingo, uma vez que o castigo de dois jogos aplicado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) foi suspenso enquanto decorre a investigação à polémica com o quarto árbitro daquela partida.

Fabio Capello, antigo treinador de Roma e Juventus, em declarações ao "Tuttosport", afirmou que seria "triste" se o técnico português não pudesse sentar-se no banco na partida deste domingo.

"Teria sido triste disputar-se este jogo sem Mourinho, penso que em Itália os treinadores são expulsos com demasiada facilidade. Nunca ouvi ninguém ofender um árbitro ao ponto de merecer sair do jogo", começou por dizer, antes de comentar as declarações do treinador luso após a partida, quando alegou que o quarto árbitro Marco Serra o queria fora do banco no jogo frente à Juventus por ser de Turim.

"Isso é uma parvoíce. O Mourinho disse algumas coisas que são compreensíveis, mas quando alegou 'o árbitro é de Turim', isso é algo que não tem a ver com nada", concluiu.