Brilha no United e lembra "tempos difíceis" com Mourinho: "Baixei a cabeça e fiquei calado"

Luke Shaw tem correspondido com grandes exibições e, na terça-feira, recordou o período difícil que passou sob a alçada do técnico português.

No Manchester United desde 2014, só esta época Luke Shaw parece ter convencido totalmente com a camisola dos "red devils".

"Apertado" pela concorrência de Alex Telles, o lateral inglês puxou dos galões e agarrou-se com unhas e dentes à titularidade no lado esquerdo da defesa montada por Solskjaer, recolhendo largos elogios da exigente crítica britânica. Tanto assim é que o brasileiro, ex-FC Porto, tem contado com poucas oportunidades em Old Trafford, pese a boa cotação com que chegou a Inglaterra.

Uma temporada de afirmação para Shaw, que, aos 25 anos, atravessa o melhor momento da carreira. Para trás ficam os tempos negros que passou com José Mourinho, nas duas épocas e meia do treinador luso ao leme do United (entre 2016 e o final de 2018).

"Foram tempos muito difíceis, numa altura em que não jogava, nem sequer contava para a equipa", começou por contar o defensor à BBC Sport, antes do jogo frente ao West Ham, na terça-feira, que os "red devils" venceram por 1-0.

"Sempre acreditei em mim. Houve momentos em que as pessoas pensaram que eu podia sair, mas sempre acreditei que podia lutar por um lugar na equipa e mostrar as minhas qualidades. Sinto que estou a fazer isso agora, mas ainda há muita coisa pela frente. Sou jovem e tenho tempo para melhorar", acrescentou Luke Shaw, antes de detalhar as dificuldades passadas sob a orientação do "Special One", altura em que chegou a ser relegado para a equipa de sub-23:

"Foi difícil porque não conseguia transmitir as minhas ideias. Tinha muita gente a apoiar-me, sabia que tinha esse conforto, mas baixei a cabeça e fiquei calado. As pessoas diziam coisas negatias sobre mim, mas olho para trás e vejo isso como uma curva de aprendizagem, algo que me melhorou dentro e fora do relvado. Há sempre dúvidas, tive lesões, mas sempre acreditei que podia ser um jogador importante aqui. Espero continuar a fazê-lo e a provar que estavam errados", rematou Shaw.

Durante a conversa com a BBC, foram lembradas algumas palavras específicas de Mourinho sobre o lateral canhoto, datadas de abril de 2017, após um jogo entre o Manchester United e o Everton que terminou empatado (1-1):

"[Luke Shaw] Estava à minha frente e tive de tomar todas as decisões por ele. Tem de mudar a maneira de pensar. Precisamos das fantásticas qualidades físicas e técnicas dele, mas não pode jogar com o meu cérebro", atirou, na altura, o treinador.