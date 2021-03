"Boca" de Mourinho aquece o Arsenal-Tottenham: "Olho para cima, não para baixo"

Apesar da grande rivalidade com o Arsenal, o dérbi é só encarado como mais um jogo pelo treinador português que quer ganhar todos os jogos. Sobram ainda elogios para Kane que deve estar apto.

O Tottenham, sétimo na Premier League, joga no domingo o dérbi do Norte de Londres em casa do Arsenal.

Um duelo que durante vários anos foi claramente favorável aos "gunners", mas que os "spurs" voltaram a equilibrar em anos recentes. Aliás, a equipa de José Mourinho chega a esta partida com sete pontos de vantagem para o rival (10.º na tabela) e o técnico luso foi muito claro: "Eu olho para cima, não para baixo. Se o Arsenal estivesse sete pontos à nossa frente, olharia para eles, mas como temos sete pontos a mais do que eles... Olhamos sempre para o próximo jogo. Se em vez do Arsenal fosse o Aston Villa ou o Newcastle, jogaríamos com o mesmo sentimento."

Preocupado em melhorar a classificação da sua equipa, Mourinho prosseguiu: "Sentimos que somos melhores do que a posição que temos na tabela aparenta e queremos melhorar na classificação. Para isso, precisamos de pontos. Não importa o adversário, não importa se é um dérbi. É uma partida que vale três pontos que vamos tentar ganhar." Ainda assim, técnico reconheceu: "O Arsenal é um grande clube, com uma grande história, e, um pouco como nós, estão a tentar construir um futuro melhor. Tenho total respeito por eles."

Kane tem sido a figura dos "spurs", com grandes números esta época e sobram elogios do técnico. "Tive a sorte de trabalhar com jogadores com grandes ambições. Não é possível ter uma carreira como a minha sem jogadores com ambição. Kane tem isso: quer ganhar partidas, marcar golos e ganhar troféus. Está totalmente comprometido com o clube, com a seleção. Ele é um jogador de top, um excelente profissional e um grande exemplo para todos."