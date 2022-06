Benzema discutiu com Mourinho, mas cumpriu promessa: "Marquei e ganhámos 1-0"

Avançado francês lembra episódio com o agora treinador da Roma.

Autor de uma temporada de elevado nível, que teve como ponto máximo a conquista da Champions, Karim Benzema, avançado do Real Madrid, concedeu uma entrevista ao "Onze Mondial", onde falou da carreira e dos tempos em que foi orientado por Mourinho nos merengues. Neste último ponto, destaque para um desentendimento com o treinador português, agora na Roma.

"Tive um pequeno problema com José Mourinho. Estávamos no hotel, tivemos uma conversa, foi no dia antes de um jogo com o Maiorca. Eu não estava para jogar. Enquanto discutíamos, eu dizia-lhe: 'Amanhã coloca-me de início, eu marco e faço-te ganhar o jogo'. No dia seguinte marquei e ganhámos 1-0", contou o internacional francês.

Benzema falou ainda do segredo para o sucesso: "Jogo por instinto. O que me vem à cabeça faço-o no campo. Nunca digo a mim mesmo: 'vou jogar contra este defesa, tenho de fazer isto e aquilo'".

Autor de 44 golos em 46 jogos de 2021/22 e eleito o melhor jogador da Champions, Benzema é um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro.