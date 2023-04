Benfica pode levar o Inter a tentar contratar Mourinho, diz-se em Itália

Caso os encarnados eliminem o Inter, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Inzaghi pode sair e, eventualmente, ser substituído pelo atual técnico da Roma

Figura em Milão entre 2008 e 2010, José Mourinho pode regressar ao comando técnico do Inter. Quem o diz é a comunicação social de Itália, que aponta o Benfica como parte importante da história.

De acordo com o Tuttosport, a direção dos nerazzurri estaria disposta a afastar Inzaghi do comando técnico caso o clube fosse eliminado pelo Benfica, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Aí, avançaria para tentar contratar Mourinho.

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo veio pedir desculpa depois do jogo e trocámos as camisolas" Em 2002, num jogo entre França e Portugal do Europeu de sub-17, Cristiano Ronaldo foi expulso após uma entrada sobre Jimmy Briand. À noite, pediu desculpa ao francês e os dois trocaram as camisolas de jogo.

O português, que conquistou o triplete (Liga, Taça e Champions) no clube, em 2010, faz parte de uma lista que contém nomes como Antonio Conte, que está sem clube, Simeone, do Atlético de Madrid, De Zerbi, do Brighton, Thiago Motta, do Bolonha, ou Vincenzo Italiano, atualmente na Fiorentina.

Recorde-se que José Mourinho tem contrato válido com a Roma até 2024.