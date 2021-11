"Deem tempo a Mourinho. Verão que na Roma ele vai conseguir tudo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado Mario Balotelli conhece bem o treinador e confia que o português terá sucesso na Roma.

O Inter de Milão juntou-os e, desses tempos, guardam-se, aparentemente, boas memórias. Mario Balotelli falou sobre o passado em San Siro e sobre a relação com José Mourinho, treinador dos nerazzurri entre 2008 e 2010.

"Apesar de tudo o que se disse, tive uma grande relação com ele. Ele tinha o poder de criar uma super equipa de pessoas. Deem-lhe tempo, verão que em Roma ele vai conseguir tudo", afirmou o internacional italiano, em conversa com o canal de Twitch: OCW Sports.

Com José Mourinho no comando técnico do Inter, Balotelli começou a ter ainda mais oportunidades de jogar, depois de ter sido lançado por Mancini. Ao todo, nos dois anos em que trabalharam juntos, Balotelli fez 71 jogos e marcou 21 golos.