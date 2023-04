Balotelli e a zanga com Mourinho: "Discutimos e fez-me descer do autocarro"

Jogador italiano de 32 anos está atualmente no Sion, da Suíça

Mario Balotelli, o polémico jogador italiano que aos 32 anos atua no Sion, da Suíça, contou episódios da sua carreira no podcast "Muschio Selvaggio", abordando o seu relacionamento com José Mourinho e uma discussão que teve com o técnico português.

"Gostava muito do Inter, ainda gosto. Estou grato aos nerazzurri, especialmente a Moratti. No meu coração sou milanista, mas no Inter encontrei um grupo maravilhoso e uma massa adepta extraordinária. A camisola atirada para o chão depois da meia-final contra o Barcelona arruinou tudo: eu estava errado, mas tinha 19 anos. Não compreendia como é que o estádio inteiro me podia vaiar por causa de umas bolas perdidas: fui para casa a chorar. Materazzi era o meu anjo da guarda. Depois desse gesto, veio repreender-me, mas só queria proteger-me. Mou? Não é um tipo fácil, tal como eu. Antes de uma viagem a Catânia, tivemos uma discussão no autocarro que nos levava ao aeroporto. Ele fez-me descer e eu conduzi até casa", lembra Balotelli.

O "menino terrível" do futebol italiano abordou ainda a sua passagem pela seleção: "Sei que fiz algo de errado, mas também é verdade que tive sempre os holofotes postos em mim. Para além do meu carácter e do rótulo de bebé fenómeno, acho que o estatuto de primeiro jogador negro da selecção nacional contribuiu para que se falasse sempre do que eu fazia fora de campo. Vi alguns colegas fazerem coisas que, se eu as tivesse feito...".