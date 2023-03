"Ausência de Mourinho no banco? É uma desilusão, fico sempre feliz quando o vejo"

Treinador português não vai estar no banco da Roma nos encontros frente a Sassuolo (este domingo, 17h00) e Lázio (19 de março, 17h00).

Em entrevista concedida à "Sky Italia", Maurizio Sarri, treinador da Lázio, comentou o facto de José Mourinho, técnico da Roma, não poder estar no banco de suplentes no encontro entre ambas as equipas, na próxima jornada da Serie A, dia 19 de março.

Recorde-se que o português cumpre este domingo, frente ao Sassuolo, um de dois jogos de suspensão, depois de ter sido expulso na derrota 2-1 frente ao Cremonese.

"É uma desilusão, porque fico sempre feliz quando o vejo, faz parte do espectáculo. É pena que não esteja", afirmou o treinador italiano de 64 anos sobre a ausência de Mourinho.