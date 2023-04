"Relações que Mourinho cria com os jogadores não podem ser explicadas por palavras"

Declarações de Nemanja Matic ao sítio da UEFA

Nemanja Matic, experiente médio da Roma que passou pelo Benfica, falou à UEFA e comentou a sua ligação a José Mourinho, que dura há oito anos, pois coincidiram no Chelsea, no Manchester United e agora nos italianos.

"O que distingue Mourinho dos outros treinadores é a sua fome de vitórias e de troféus. Foi por ele que regressei ao Chelsea. Tivemos uma relação muito boa desde o início. Ele gostou da minha dedicação e do meu carácter, mas exige sempre mais, quer que continuemos a crescer. Foi uma honra que ele me quisesse na sua equipa. Só os melhores jogam na Premier League. Quando um treinador sabe motivar os seus jogadores, eles são capazes de dar o seu melhor. Fui treinado por Mourinho durante oito anos e meio e isso deixa-me feliz porque durante esse tempo atingi o meu melhor nível. É uma honra ter trabalhado com ele durante tanto tempo. As relações que ele cria com os jogadores não podem ser explicadas por palavras. O José não mostra muitas emoções, mas eu conheço-o muito bem. Sei exatamente o que ele pensa. Tudo funciona na perfeição entre nós. Não mudaria nada na nossa maravilhosa relação", asseverou o sérvio.

Sobre a forma como aborda os jogos: "Estou apenas concentrado no jogo, tal como a equipa, e estudamos os adversários. As pessoas gostam de dizer que um jogador só é bom para o último jogo que fez, eu digo que um jogador é bom para o próximo jogo. Quando eu era muito novo, não tinha de me motivar muito antes de um jogo. Assim que entrava em campo e via os meus adversários, imaginava imediatamente que eram meus inimigos. Depois, olhava-os nos olhos e dizia a mim próprio que estava pronto para lhes mostrar o que era".