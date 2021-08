"As namoradas dos jogadores podem não estar satisfeitas, mas vamos chegar tarde"

Mourinho ficou agradado com a vitória, mas já avisou que a equipa vai chegar tarde a casa e de seguida vai para estágio, porque é preciso recuperar para o jogo de domingo, frente à Fiorentina.

A Roma venceu o Trabzonspor por 2-1, na Turquia, e José Mourinho já está a pensar nos próximos jogos. Depois de chegar a Itália, os giallorossi seguem para estágio. As férias acabaram, avisou o treinador português.

"As namoradas e as mulheres dos jogadores podem não estar satisfeitas, mas vamos chegar tarde e temos de recuperar. As férias acabaram-se, isto é profissionalismo", atirou tendo em vista já o jogo com a Fiorentina.

Sobre o jogo, o Special One viu um jogo difícil, mas gostou da postura da equipa.

"O Trabzonspor não é um adversário da Conference League. Todos pensavam que eram jogos fáceis, mas como vocês viram, o jogo foi difícil. Defrontámos uma boa equipa, com experiência, qualidade e um público que muito os apoiou. Não foi nada fácil, mas vi uma Roma equilibrada e muito sólida. Sofremos um pouco na segunda parte de um ponto de vista físico, mas fomos uma equipa e isso para mim é o mais importante. Na quinta-feira o Estádio Olímpico dirá de sua justiça e esperamos, com o apoio dos nossos adeptos, passar para a fase de grupos", referiu em declarações à Sky Sport.

"Para vocês é fácil falar das individualidades, mas no que eu penso é que correu bem coletivamente, porque senão tinha que começar por falar no Rui Patrício e terminar no Mkhitaryan, passando até por Pérez e Mayoral. Todos fizeram a sua parte. Fomos muitas vezes perigosos sem marcar, mas viu-se um bom jogo nosso e gostei da reação da equipa após o golo sofrido, num momento difícil e de cansaço. Ganhámos e isso é um bom resultado para nós, mas mesmo que não tivéssemos ganho o meu feeling para com os jogadores seria o mesmo", acrescentou.

Mourinho pediu ainda cautela aos adeptos que já começam a sonhar com títulos.

"O sonho dos adeptos é o mesmo que temos nós, os profissionais, mas no ano passado a Roma terminou a 29 pontos do Inter e longe do quarto lugar. Temos que ir devagarinho. O clube fez um mercado de transferências fantástico, mas de reação, não tão planejado como pensávamos devido à lesão de Spinazzola e à saída de Dzeko. Com isso quero dizer que ainda me falta algo. Espero que no próximo defeso possa pensar numa nova temporada de maneira diferente. Nesta vamos empatar e perder, mas com certeza jogaremos sempre com a convicção de que podemos vencer", alertou.