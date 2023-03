As explicações para a sentença de Mourinho: "És um mentiroso! Não és um homem!"

O comportamento do técnico português no balneário dos árbitros, no final da partida, ditou que a Corte de Apelo mantivesse a suspensão de dois jogos

A Imprensa italiana dá esta segunda-feira conhecimento do relatório da decisão da Corte de Apelo da Federação Italiana sobre o caso da suspensão de dois jogos de José Mourinho, no qual se relata que foi o "comportamento gravemente desrespeitoso" do técnico português no balneário dos árbitros, no final do Cremonese-Roma, que ditou a decisão de manter os dois jogos de castigo.

"És um mentiroso! Não és um homem! Mandaste expulsar-me porque és de Turim e no domingo há Roma-Juventus", terá dito Mourinho no balneário dos árbitros após o jogo.

Assim, segundo esta decisão, "a alegada atitude desrespeitosa que o Sr. Serra, de acordo com a reconstrução favorecida pelas partes reclamantes, teria tido no segundo minuto da segunda parte do jogo, assume, no entanto, um valor neutro".

Recorde que o quarto árbitro da polémica, Marco Serra, foi indiciado pelo Ministério Público e o seu advogado deu a posição do árbitro: "Será uma oportunidade para esclarecer que foi um mal entendido, no barulho do estádio, ditado por uma situação de nervosismo geral e que os movimentos de Marco Serra também foram mal entendidos. Ele não disse nada de errado e não se virou para o treinador, porque tinha de observar o campo. O seu comportamento não foi então indelicado: tinha as mãos nos bolsos porque era uma noite fria, não como um gesto provocador. Compreendemos que Mourinho, um treinador de grande experiência e prestígio, pode ter-se sentido desvalorizado nesse contexto por um colaborador de arbitragem muitos anos mais novo do que ele, mas acreditamos que o caso pode e deve ser recomposto, reconstruindo os factos com a precisão certa. O interrogatório será utilizado pelo Ministério Público Federal para decidir se o caso deve ser remetido a Serra ou pedir que o caso seja arquivado e esperamos a segunda opção".