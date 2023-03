Árbitros que expulsaram Mourinho fora das nomeações para a 25.ª jornada da Serie A

O árbitro Marco Piccinini e o quarto árbitro Marco Serra, que apitaram o Cremonese-Roma, não foram nomeados para a 25.ª jornada da Serie A depois da polémica com José Mourinho.

Na noite de terça-feira, José Mourinho foi expulso no Cremonense-Roma (2-1), da 24.ª jornada da Liga Bwin. E a expulsão está a criar muita polémica, com o treinador português a alegar ter recebido tratamento injustificável e a insinuar que o cartão vermelho teve a ver com o próximo desafio da equipa da capital, contra a Juventus.

Esta quarta-feira, o jornal "Gazzetta dello Sport" revelou aquelas que terão sido as palavras do quarto árbitro para o técnico da Roma. Pois bem, quando questionado por Mourinho sobre um lance entre Kumbulla e Tsadjout, Serra terá dito "vai para o c...". Já depois do cartão vermelho, o quarto árbitro terá ainda acrescentado: "Toda a gente te mija em cima, vai para casa."

Entretanto, soube-se já que Mourinho foi castigado com dois jogos de suspensão - vai falhar os duelos com Juventus e Sassuolo - e ainda uma multa de dez mil euros.

Além disso, o Conselho de Arbitragem da Federação Italiana de Futebol divulgou hoje as nomeações dos árbitros para a 25.ª jornada da Serie A e tanto Marco Piccinini, como Marco Serra, não foram escolhidos para arbitrar nenhum dos dez jogos da ronda.

Resta saber se poderão ser nomeados para um jogo da segunda divisão - a Serie B está ainda a meio, pelo que não são conhecidas as nomeações para a jornada seguinte.