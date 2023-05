"Aprendi com José Mourinho a ser líder e a convencer uma equipa"

Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen, falou do técnico português da Roma

Roma, de José Mourinho, e Bayer Leverkusen, e Xabi Alonso, disputam na quinta-feira a primeira mão das meias-finais da Liga Europa, num jogo agendado para as 20h00 na cidade italiana.

Em conferência de Imprensa de antevisão, o técnico do emblema alemão falou sobre José Mourinho, com quem aprendeu a ser "um líder e a convencer uma equipa", durante três anos, no Real Madrid.

"Aprendi com José Mourinho a ser um líder e a convencer uma equipa", começou por dizer, garantindo de seguida que, quando soar o apito inicial, a relação com o treinador português passa para segundo plano.

"Depois, mantenho-me focado no que se passa dentro do campo", concluiu, sobre o tema, falando depois do jogo.

"Precisamos do nosso melhor desempenho, um jogo quase perfeito. Estou muito ansioso pelo jogo e pela atmosfera", afirmou.