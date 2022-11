Após críticas de Mourinho, Karsdorp voltou mais cedo para os Países Baixos

O lateral direito regressou mais cedo do que o inicialmente previsto aos Países Baixos.

Depois de ter sido arrasado por José Mourinho após o empate da Roma com a Sassuolo (1-1), com o técnico português a acrescentar que lhe disse para procurar um novo clube no mercado de inverno, Rick Karsdorp falhou o jogo com o Torino (1-1) e regressou mais cedo aos Países Baixos, de onde é natural.

O lateral direito, de 27 anos, não foi mencionado diretamente por Mourinho nessa conferência de imprensa, mas os italianos do Corriello dello Sport adiantaram prontamente que seria o nome em questão, algo que motivou uma reação amarga do seu agente, que exigiu "explicações" ao treinador e à Roma.

Desde aí, Karsdorp não foi convocado por Mourinho para o jogo com o Torino, com Tiago Pinto, diretor-geral romano, a explicar a sua ausência: "Decidimos que o melhor para todos seria que ele não estivesse no jogo".