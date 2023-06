Após castigo pesado, José Mourinho deixa UEFA Football Board

Depois de ter recebido uma suspensão de quatro jogos por ter utilizado "linguagem abusiva" para com Anthony Taylor, árbitro da final da Liga Europa, o técnico português deixou o quadro de treinadores e antigos jogadores criado em abril pela UEFA.

Um dia depois de ter recebido um pesado castigo de quatro jogos por ter utilizado "linguagem abusiva" para com o árbitro Anthony Taylor na final da Liga Europa, que perdeu nas grandes penalidades para o Sevilha, José Mourinho comunicou a sua renúncia ao cargo de membro do UEFA Football Board.

A decisão do técnico da Roma foi enviada por carta a Zvonimir Boban, chefe de futebol da UEFA, justificada por considerar que "os princípios" em que acreditava quando se juntou ao quadro "já não existem".

"Ao agradecer o convite que me fez para ser membro do UEFA Football Board, lamento informar que, com efeitos imediatos, estarei a renunciar a minha participação neste grupo. Os princípios nos quais acreditava plenamente quando entrei no grupo já não existem e sinto-me na obrigação de tomar esta decisão. Peço gentilmente que também comunique a minha decisão ao presidente Sr. Aleksander Ceferin", pode ler-se no documento, assinado por Mourinho.

O treinador português integrou o quadro da UEFA em abril, juntamente com outros colegas de profissão e ex-jogadores, entre os quais o selecionador nacional Roberto Martínez, com vista à discussão de temas relacionados com futebol, incluindo leis do jogo, arbitragem e o calendário desportivo.

