Ainda o Tottenham-Liverpool: "Mourinho deve ter ficado absolutamente furioso"

Rio Ferdinand, antigo internacional inglês, aponta aos erros defensivos dos londrinos na derrota diante do Liverpool (3-1).

O Tottenham atrasou-se na corrida pelos lugares cimeiros da Premier League ao perder por 3-1 na receção ao Liverpool, esta quinta-feira, em partida da 20.ª ronda da competição.

O jogo ficou marcado por vários erros defensivos da formação orientada por José Mourinho e, em análise, Rio Ferdinand apontou a essas mesmas falhas, referindo que o treinador português deve ter ficado "furioso" com a exibição da sua linha recuada.

"Penso que o José deve ter ficado absolutamente furioso com a forma como a sua equipa defendeu, com erros individuais de alguns jogadores experientes, o guarda-redes [Lloris] e o capitão [Eric Dier]. Com o Aurier como lateral-direito, o Rodon é atraído pelo jogador da ala do Liverpool e abre-se um espaço. O Aurier tinha de perseguir o Mané e ficou a dormir. Acontece demasiadas vezes com o Aurier e quem sofre é o Tottenham", explicou o antigo internacional inglês.

De salientar que as declarações de Ferdinand foram proferidas antes de estalar a polémica com o lateral marfinense do Tottenham, que, de acordo com a imprensa britânica, terá deixado o estádio logo após o intervalo, altura em que foi substituído por Mourinho.