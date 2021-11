Ainda não jogou esta temporada e é apontado como alvo de Mourinho

Meio-campo da Roma deve ser reforçado no mercado de janeiro.

Com o mercado de inverno já relativamente perto, os rumores de mercado vão-se intensificando e o meio-campo da Roma continu a estar na ordem do dia. Denis Zakaria, do Borussia Moenchengladbach, tem sido associado ao clube italiano, mas Mourinho estará a piscar o olho a outros alvos.

Segundo escreve o jornal "La Gazzetta dello Sport", o treinador português vê Dani Ceballos com bons olhos. O médio espanhol do Real Madrid ainda não jogou esta temporada, devido a uma lesão sofrida nos Jogos Olímpicos. Tem 25 anos, esteve cedido ao Arsenal nas duas últimas épocas e termina contrato em 2023.

A informação aponta para um empréstimo, embora uma venda esteja nos planos do Real Madrid, tendo em conta a duração do vínculo atual.