Ainda a goleada do Bodo/Glimt: as duras palavras de Mourinho no balneário

Roma foi goleada por 6-1 para a Conference League.

A humilhação que a Roma viveu na Noruega, onde na quinta-feira passada foi goleada por 6-1 pelo Bodo/Glimt, em jogo da Conference League, ainda vai dando que falar na imprensa italiana.

O jornal "Corriere dello Sport" detalha as palavras do treinador português no balenário, que não foi nada meigo no intervalo e também após o apito final. "Entre vocês há gente que não jogaria aqui na Noruega, nem sequer na Serie B (segundo escalão italiano", terá dito o português aos jogadores.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" já tinha noticiado que jogadores como Borja Mayoral, Villar, Diawara, Reynolds e Kumbulla, estão no centro da desilusão de Mourinho. "Ninguém vai perguntar porque jogam sempre os mesmos", destacou o técnico após o jogo.