Agente de Karsdorp não gostou das críticas de Mourinho: "Quero uma explicação"

O treinador da Roma arrasou, sem mencionar nomes, a exibição de um dos seus jogadores no empate com a Sassuolo (1-1), revelando ter dito ao atleta para sair em janeiro. Mais tarde, os italianos do Corriello dello Sport avançaram que o nome em questão seria Rick Karsdorp.

José Mourinho, depois do empate de quarta-feira da Roma com a Sassuolo (1-1), na 14.ª jornada da Serie A, arrasou a exibição de um jogador giallorossi. Sem mencionar nomes, o técnico português reprovou a "atitude não profissional" do atleta e revelou ter-lhe dito para encontrar um novo clube no mercado de janeiro.

Mais tarde, os italianos do Corriello dello Sport avançaram que o nome em questão seria Rick Karsdorp, lateral direito neerlandês que não teve uma exibição propriamente feliz na partida.

Ora, esta quinta-feira, Johan Henkes, agente de Karsdorp, reagiu às palavras de Mourinho com muito desagrado, exigindo-lhe satisfações.

"Estou surpreendido com as declarações de Mourinho, quero uma explicação. Ultrapassa-nos que todo o mundo diga que foram sobre Rick [Karsdorp], sem que Mourinho ou a Roma tenham mencionado o seu nome. Queremos uma explicação do clube sobre as palavras do treinador e a forma como foram ditas", garantiu ao jornal neerlandês NOS.

Contratado em 2017 ao Feyenoord, Karsdorp, de 27 anos, soma 11 jogos esta temporada ao serviço da Roma, atual sétima classificada da Serie A.