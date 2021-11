Afena-Gyan brilha, Roma vence em Génova e sobe ao quinto lugar da Serie A

Felix Afena-Gyan, avançado de 18 anos da Roma, marcou o único golo da vitória em casa do Génova.

A Roma, treinada por José Mourinho, regressou aos triunfos na Liga italiana e subiu ao quinto posto europeu, depois de vencer fora o Génova (2-0), face a um bis do ganês Felix Afena-Gyan.

No encontro da 13.º jornada, os giallorossi dominaram o encontro do princípio ao fim e até tiveram um golo anulado, aos 16 minutos, quando o remate de Mkhitaryan desviou no braço de Abraham, que juntamente com Shomurodov, não conseguiram dar conta do recado, até que entrou em cena o jovem ganês, de apenas 18 anos.

O médio arménio, que foi o jogador mais inconformado da equipa romana, devido às várias oportunidades que desperdiçou sempre que esteve bem enquadrado com a baliza para desfazer o nulo, acabou por se tornar decisivo, mas no capítulo da assistência.

A oito minutos do apito final, serviu o jovem Felix Afena-Gyan, lançado por Mourinho instantes antes, num lance em que o ganês teve a frieza necessária para bater o experiente Salvatore Sirigu. Em tempo de compensação, aos 90+4, o miúdo bisou na partida, ao disparar do meio da rua, sem hipóteses de defesa.

Com este triunfo, e depois de duas derrotas consecutivas, a Roma é agora quinta classificada, com 22 pontos, mais um do que a sexta colocada e rival Lázio, que tem os mesmos pontos de Fiorentina e Juventus. Já o Génova - que viu Shevchenko estrear-se no banco -, está em zona de despromoção, no 18.º posto, com nove.