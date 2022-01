Adjunto despede-se de Mourinho: "Trabalhar consigo foi o realizar de um sonho"

João Sacramento anunciou nas redes sociais que deixa de ser adjunto de José Mourinho na Roma

Foi através de uma publicação nas redes sociais que João Sacramento deu conta que deixou de fazer parte da equipa técnica de José Mourinho, na Roma.

A publicação não esclarece a razão para o divórcio a meio da temporada de 2021/22, sendo que correm rumores de que pretende iniciar a carreira de treinador principal. Existe um outro rumor, que aponta no sentido de um desentendimento entre João Sacramento e José Mourinho. Os dois estiveram juntos no Tottenham e na Roma.

"2021 terminou com o encerrar de um ciclo de 2 anos ao lado do Mister José Mourinho do qual me orgulho muito. Trabalhar consigo foi um realizar de um sonho. Serei eternamente grato Mister !! Desejo-lhe as maiores felicidades", pode ler-se no Instagram.