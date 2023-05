Adjunto de Mourinho assaltado depois do Roma-Leverkusen

Salvatore Foti acordou na sexta-feira com uma má notícia: as portas do seu carro foram roubadas. Polícia investiga que assalto ao veículo do adjunto de Mourinho foi propositado ou aleatório

Salvatore Foti, um dos adjuntos de José Mourinho na Roma, viu o seu carro ser assaltado no final da receção ao Bayer Leverkusen, na última quinta-feira (1-0), referente à primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

Duas portas, uma traseira e uma dianteira, acabaram por ser roubadas do veículo do técnico, que só percebeu o assalto quando acordou no dia seguinte, na sexta-feira.

A polícia italiana está, agora, a investigar se o assalto ao treinador em questão foi ou não aleatório.