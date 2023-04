Adeptos da Roma insultaram treinador adversário e Mourinho pediu para que parassem

Dejan Stankovic, que foi treinado por José Mourinho no Inter, orienta agora a Sampdoria. No domingo, a jogar em casa da Roma, foi insultado pelos adeptos locais e o treinador português pediu à claque que parasse com os cânticos.

Durante o Roma-Sampdoria (2-0) de domingo, uma das claques da Roma entoou cânticos insultosos e racistas para como Dejan Stankovic, treinador da Sampdoria. José Mourinho, que orientou o antigo médio no Inter, pediu aos adeptos giallorossi para pararem e estes acederam ao pedido do Special One.

No final, o sérvio agradeceu o gesto: "Quero agradecer ao José. Nem reparei. Mas sobre os cânticos só tenho a dizer que estou orgulhoso de que sou. Tenho orgulho em ser cigano."

Mourinho respondeu depois: "Não tem de me agradecer. Já fui insultado tantas vezes, de tantas formas, que construí uma barreira protetora à minha volta e o Dejan fez exatamente o mesmo. É um grande homem, mas de qualquer forma isto não é bom para a sua família, que está em casa. Segui o meu instinto, o Dejan é meu amigo e é intocável."